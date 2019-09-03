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Cezaevinden firar edip eşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan eşini pompalı tüfekle öldürdü - Cinayet zanlısının mutfak penceresinden evi ateşe verdiği, yangın nedeniyle evinden çıkan eşine pompalı tüfekle ateş ettiği belirlendi

Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar eden Ali M, Konya'daki eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali M, Konya'nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'taki eşi Birsen Mıngır'ın (48) evine geldi.

Daha sonra mutfak penceresinden evi ateşe veren Ali M, yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetti.

Zanlının ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

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Afyonkarahisar cinayet Konya pompalı tüfek

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