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Cezaevinden firar edip İzmir'deki evine kadar gitti! Cani adam eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü...

23.01.2025 11:34
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Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar eden hükümlü Hasan Çırgı (26), İzmir'e gitti. Eşi Melisa Çırgı'yı (25) defalarca bıçaklayan cani adam daha sonra olay yerinden kaçtı. Kadın, hastanede hayatını kaybederken, katil ise saklandığı dere yatağında yakalandı. Firari hükümlü cani tutuklandı.

Cezaevinden firar edip İzmir'deki evine kadar gitti! Cani adam eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü...

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KATİL, DERE YATAĞINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

48 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi İzmir Afyonkarahisar firari
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