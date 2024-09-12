HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cezaevinden firar etti, ekipleri görünce bacaya kaçtı sıkışınca yakalandı

Cezaevinden firar etti, ekipleri görünce bacaya kaçtı sıkışınca yakalandı

12.09.2024 11:00
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Mutfakta yemek yapan kadının saçları alev aldı

Mutfakta yemek yapan kadının saçları alev aldı

Uçaktaki 'Suite class' sosyal medyayı salladı, "Tapusuna sahip olduğum evde böyle bir yatak odam yok" İçinde yatak var! Böyle uçak hiç görmediniz

Uçaktaki 'Suite class' sosyal medyayı salladı, "Tapusuna sahip olduğum evde böyle bir yatak odam yok" İçinde yatak var! Böyle uçak hiç görmediniz

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı... Hesabı ödememek için yemeğine yanında getirdiği hamamböceğini attı

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı... Hesabı ödememek için yemeğine yanında getirdiği hamamböceğini attı

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde film sahnesi gibi firari yakalama olayı yaşandı. 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü kaldığı evin etrafı sarılınca çatıya çıktı. Orada bacaya sıkışan firari ekipler tarafından yakalanırken o anlar kameralar tarafından kayda alındı.

Samsun’un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

B1

EKİPLER HAREKETE GEÇMİŞTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.’nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

B2

EVİ SARILINCA ÇÖZÜMÜ BACA DA BULDU

Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı. Polisleri gören
hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cezaevi firari
En Çok Okunan Haberler
9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü

4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddiaya yanıt: "Partiyi suçlamaya gerek yok"

Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddiaya yanıt: "Partiyi suçlamaya gerek yok"

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.