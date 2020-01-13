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  4. Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı

Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, İzmit ilçesinde saklandığı sevgilinin evinde pencereden kaçmaya çalışırken yakalandı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, İzmit ilçesinde saklandığı sevgilinin evinde pencereden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından 21 yıl 6 ay ağır hapis cezası bulunan S.G.(29) isimli şahıs tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti. Kocaeli Emniyeti İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın sevgilisinin İzmit ilçesinde yaşadığı tespit edildi.
Ekipler tarafından S.G.’nin sevgilisi takibe alındı. Kadının Bekirdere Mahallesi’nde bulunan bir eve girip çıktığını tespit eden ekipler, S.G.’nin içeride olabileceğini değerlendirerek sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyon sırasında evde bulunan S.G., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.G. polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şahıs adliyedeki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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