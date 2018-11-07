HABER

Cezaevinden firar etti, yediği mantardan zehirlenince yakayı ele verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmeyerek firar eden hükümlü, yediği mantardan zehirlenince kaldırıldığı hastanede yakalandı.

Cezaevinden firar etti, yediği mantardan zehirlenince yakayı ele verdi!

Alınan bilgiye göre, kentte 52 ayrı suçtan adli makamlarda kaydı olan, bu suçların 9'undan yargılanarak toplam 25 yıl hapis cezası alan Yılmaz Çengen (52), hükümlü bulunduğu Elazığ Kampüs Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan 17 ay önce 10 gün izin alarak çıktı.

Geri dönmediği için aranmasına başlanılan Çengel, bu süreçte kentin Ovacık ilçesi Kuşluca köyünde hayvancılık yapmaya başladı.

Doğadan toplanan mantarlardan yapılan yemekten zehirlenen Çengel, yakınlarınca çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye gelen Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine çelişkili ifadeler verince başkası adına düzenlenen sahte kimlik kullandığı belirlenen Çengel gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada cezaevi firarisi olduğu da anlaşılan Çengel, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çengel, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılarKaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek olduAntalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Tunceli Ovacık mantar

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu

22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.