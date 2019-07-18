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Cezaevinden firar ettiler, kimlik kontrolünde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevki’inde Trafik Şube Ekiplerince yapılan uygulamada yolcu otobüslerinden biri kimlik kontrolü için durduruldu.

Cezaevinden firar ettiler, kimlik kontrolünde yakalandılar

Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevki’inde Trafik Şube Ekiplerince yapılan uygulamada yolcu otobüslerinden biri kimlik kontrolü için durduruldu. Yapılan kontrollerde kimlikleri bulunmayan E.Ö ve C.D isimli iki şüpheliyi otobüsten indirdi. Kimlik tespit çalışması yapıldığı sırada iki şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli kovalamasının ardından şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdikleri bildirilen şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde Kastamonu ilçesine bağlı Araç ilçesinde bulunan Açık Cezaevi’nden gece saatlerinde firar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Safranbolu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Cezaevinden firar ettiler, kimlik kontrolünde yakalandılar

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