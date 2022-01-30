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  4. Cezaevinden ikinci kez firar etti, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

Cezaevinden ikinci kez firar etti, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

30.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde yakalandı.

Cezaevinden ikinci kez firar etti, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN GİTTİĞİ EVİNDE YAKALANDI

Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ. Ç.'nin çocuklarından birinin doğum günü yaklaştığını ve kendisinin de buna katılacağını düşünerek oturduğu Özgür Mahallesi'ndeki evinin etrafında bekledi. Polis, evde doğum günü partisi yapıldığı sırada kapının zilini çaldı. Kapıyı açan İ. Ç., polisten pastayı kesmek için izin istedi. İ.Ç., çocuğu ile birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kestikten sonra polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Iğdır
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