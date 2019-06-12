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Cezaevinden izinli çıkan arkadaşını 35 bin TL borcu için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yarı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen ve babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan Abdullah Türkmen'in (30), arkadaşı Ahmet Aydemir (30) tarafından av tüfeğiyle öldürüldükten sonra cesedinin benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yarı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen ve babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan Abdullah Türkmen'in (30), arkadaşı Ahmet Aydemir (30) tarafından av tüfeğiyle öldürüldükten sonra cesedinin benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aydemir, arkadaşını 35 bin TL borcunu ödemediği için öldürdüğünü itiraf etti. Yahyalı ilçesinde yaşayan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı yarı açık cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, Türkmen'in cezaevine dönmediğini belirleyince soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü saptandı. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen Aydemir, gözaltına alındı. Ahmet Aydemir ilk ifadesinde Abdullah Türkmen ile buluştuklarını, Melikgazi ilçesi Sakar Bağları mevkiinde otomobilde bir süre sohbet ettiklerini anlatarak, daha sonra arkadaşını Kayseri merkeze götürüp, bıraktığını iddia etti. ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ Ahmet Aydemir, polis tarafından çapraz sorguya alındığında ise cinayeti itiraf etti. İfadesinde, "Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedim. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra benzin dökerek cesedi yaktım, cesedin kalıntılarını da taş ile kapattım" dedi. Aydemir'in gösterdiği yerde Abdullah Türkmen'in cesedine ait kalıntılar bulunarak, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet Aydemir ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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