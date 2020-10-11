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  4. Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı

Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Samsun’da 5 gün önce cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Subaşı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da 5 gün önce cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Subaşı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu Kayseri Cezaevi’nden 5 gün önce izinli olarak çıkan 17 yaşındaki A.S., sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurulan A.S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ve 2 kişi oldukları ileri sürülen silahlı saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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