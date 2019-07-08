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Cezaevinden izinli çıkıp 2 kişiyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 08:17 | Son Güncelleme

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladığı iddia edilen genci ve amcasını tüfekle öldürdü.

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladığı iddia edilen genci ve amcasını tüfekle öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı her yerde aranıyor.
Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendisini bıçakladığı öne sürülen Ahmet Alkan ve amcası Süleyman Alkan’la mahallede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar amca yeğene isabet etti. Olayda amca yeğen ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Ahmet Alkan’ı özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan’ı ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Göğsünden yaralanan Ahmet Alkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan amca Süleyman Alkan da doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alkan’ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı M.Ö.’yü yakalamak için jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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