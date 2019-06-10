Cezaevinden izinli çıkıp alkol alan ehliyetsiz sürücü, yayaya çarptı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra alkol alıp, ardından direksiyon başına geçen ehliyetsiz O.T. (22), yol kenarında yaya olarak yürüyen Fahrettin Yıldırım’a (53) çarparak kaçtı. O.T., polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’da yaralama suçundan açık cezaevinde bulunan O.T., iddiaya göre izinli olarak çıktıktan sonra alkol alarak direksiyon başına geçti. O.T., kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi üzerine geldiğinde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım’a çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ı ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili kazayı görenlerin ifadeleri üzerine takibe aldı. Dört lastiği de patlayan otomobilden inen O.T., yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnen O.T., polis ekiplerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen O.T.’nin ehliyeti olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

