Cezaevinden izinli çıkıp annesini darp eden şahıs adliyede

Samsun’da cezaevinden izinli çıkan, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gittiği annesinin evinde onu tehdit ve darp ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan ve annesi S.T.’ye (66) yaklaşmama kararı bulunduğu öğrenilen D.T. (31) alkollü bir şekilde annesinin evine gidip olay çıkarttı. Annesine tehditler savurup darp ederek kolundan yaraladığı iddia edilen D.T., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. D.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Anne S.T. ise adliyeye gidip oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi. D.T. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

