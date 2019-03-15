HABER

Cezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi'nde dört gün önce 12.

Cezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde dört gün önce 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş’un çantasından cüzdanını çaldığı belirlenen Serhan Evlice (26), polis tarafından yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Evlice, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Bursa Adliyesi'nde 4 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serhan Evlice'nin olduğunu belirledi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Bunun üzerine harekete geçen polis, Serhan Evlice'yi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serhan Evlice emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti. Bursa Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Evlice, 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandıCezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandı

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Ordu’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıOrdu’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıÖğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.