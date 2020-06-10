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Cezaevinden izinli çıkıp içki çalınca gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsun’da koronavirüsten dolayı cezaevinden izinli çıkan bir kişi büfeden 2 şişe içki çalınca polis tarafından gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp içki çalınca gözaltına alındı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir büfede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüsten dolayı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Ü.E. (23), O.B.’ye ait büfedeki dolaptan 6 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde 2 kez 2 şişe içkiyi pantolonun içine gizleyip çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi polise haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ü.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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