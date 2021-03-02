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  4. Cezaevinden izinli çıktı, 2 kilo 765 gram eroinle yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, 2 kilo 765 gram eroinle yakalandı

02.03.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Cezaevinden izinli çıktı, 2 kilo 765 gram eroinle yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı aramada 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı aramada 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Araçta yakalanan bir şüphelinin ise uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Antalya’dan Konya’ya uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Narkotik polisi, Seydişehir ilçe merkezi girişinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen otomobili yakaladı. Kontrol noktasına çekilen otomobilde yapılan detaylı aramada, ön koltuk alt kısmında 2 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.M. (46) ve B.T. gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de uyuşturucu ticareti ve kullanmaktan kayıtları olduğu, şüphelilerden M.M.’nin uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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