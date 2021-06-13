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  4. Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçmak isterken havalimanında yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçmak isterken havalimanında yakalandı

13.06.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş.(23), cezaevine tekrar girmemek için kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla Almanya'ya gitmeye çalışırken, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Nurettin Ş.'nin pasaport sırasında yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçmak isterken havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

PASAPORTUNUN VE SÜRÜCÜ BELGESİNİN SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi.

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İTİRAF ETTİ

Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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