HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevinden izinli çıktı, aracında uyuşturucu madde taşıdı

Cezaevinden izinli çıktı, aracında uyuşturucu madde taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bursa’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Hırsızlık suçundan ceza evinden izine çıkan şahıs uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Osmangazi SÖS Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Panayır mahallesinde 34 PH 0915 plakalı bir araç durduruldu. Araçta ve içindeki kişilerin üzerinde yapılan aramada ve araç içerisinde 4 kilogram 570 gram esrar maddesi, 1 buçuk gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıslara yapılan GBT sorgulamasında cezaevineden izine çıktığı belirtildi. Araçta bulunan E.K. ve K.A. gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yeniden adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
6 gündür haber alınamıyor! Polis her yerde onları arıyor6 gündür haber alınamıyor! Polis her yerde onları arıyor
Chery araba alınır mı alınmaz mı?Chery araba alınır mı alınmaz mı?
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Diyarbakır’da yeni koronavirüs kararı! Mesai saatleri değiştirildi
Mesai saatleri değişti! Artık...
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Tuzak radarla ceza kesme devri bitiyor!
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Eylül yurtta hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.