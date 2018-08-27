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Cezaevinden izinli çıktı, cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği cezaevinden izinli çıkan Emre Han Gümüş (24), harabe bir evin yanında ölü bulundu.

Cezaevinden izinli çıktı, cesedi bulundu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de uyuşturucu suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği cezaevinden izinli çıkan Emre Han Gümüş (24), harabe bir evin yanında ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde 71 Evler Mahallesi Mısırlar Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar harabe bir evin yanındaki bir taşın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatan genci görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Emre Han Gümüş olduğu belirlenen kişinin öldüğünü saptadı. Gümüş'ün 3 ayrı uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü olduğu, kaldığı Eskişehir Açık Cezaevi'nden 20- 27 Ağustos tarihleri arasında izinli olarak çıktığı bildirildi.
Aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan Emre Han Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

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Cezaevinden izinli çıktı, cesedi bulunduCezaevinden izinli çıktı, cesedi bulunduCezaevinden izinli çıktı, cesedi bulundu

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