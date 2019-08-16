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Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 08:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y. (66) ile muavin Hakan C. (47), Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı. Şüphelilerden Arif Y.'nin sahte pasa basmak suçundan hüküm giydiği ve Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı ortaya çıktı. 10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı TIR'ı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı. TIR'a sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı. İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi. YEM FABRİKASININ BAYİSİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR Arif Y. ile Hakan C.'nin, Kahramanmaraş'ta yemi ucuz fiyat karşılığında satmak için görüştüğü kişilerden biri ise yem markasının bayisi çıktı. Yemi almayan bayinin bilgi vermesi üzerine nakliye firması yetkilileri Arif Y.'yi aradı. Sürücü Pozantı'da olduğunu ve TIR'ın arızalandığını söyledi. CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ Bunun üzerine nakliye firmasından Kadir Avşar, arkadaşlarıyla birlikte geldikleri kentte TIR'ı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken gördü. Avşar'ın ihbarı üzerine polisler TIR'ı durdurup Arif Y. ile Hakan C.'yi gözaltına aldı. Kimlik sorgularında şüphelilerden Arif Y.'nin sahte para basmak suçundan hüküm giydiği ve 10 Ağustos'ta Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı belirlendi. Hakan C.'nin ise hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı TIR ile Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'den de benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. 'TORUNLARIM VAR ÇEKMEYİN' Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Arif Y., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Çekmeyin arkadaşlar bizim suçumuz, günahımız yok. Benim torunum var. Biz kullanıldık arkadaşlar" dedi. Nakliye firması yetkilisi Kadir Avşar ise, TIR'ın Niğde'ye gitmek yerine Kahramanmaraş'a geldiğini öğrenince hemen şehre geldiklerini ve TIR'ı bulunca da polisi aradıklarını söyledi. Polis, Arif Y. ile Hakan C.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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