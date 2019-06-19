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Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 22:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Göksel Sağlam (47), iki çocuğunun annesi boşandığı eski eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39) tabanca ile vurdu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Göksel Sağlam (47), iki çocuğunun annesi boşandığı eski eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39) tabanca ile vurdu. Akdağ olay yerinde, Çevik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Köyiçi Mahallesi 8082/1 sokakta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. İki çocuğunun annesi Habibe Çevik'ten boşanan Göksel Sağlam, bir suçtan dolayı tutuklanarak, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kısa süre önce cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, akşam saatlerinde eski eşi Habibe Çevik'in evine gitti. Burada Çevik ile görüşen Sağlam, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. Habibe Çevik ve kız kardeşi Fatma Akdağ başlarından vurulurken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

DEVRİYE GEZEN POLİSLER YAKALADI

Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye gezen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, elinde tabanca bulunan Göksel Sağlam'ı kovalamaya başladı. Yakalaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis şüpheli Göksel'i suç aleti ile birlikte yakaladı.

Bu arada silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Fatma Akdağ'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polisler, olayla ilgili soruştarma başlattı.

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