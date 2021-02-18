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Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı

18.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde girdikleri iki ayrı evden halıdan güvenlik kamerasına kadar ne bulursa çalan 2 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde girdikleri iki ayrı evden halıdan güvenlik kamerasına kadar ne bulursa çalan 2 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yakalan şahıslardan birinin ise cezaevinden izin alarak dışarı çıktığı belirlendi.
Olay, 22.55 sıralarında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre Karaahmetli Mahallesi’nde bulunan iki ayrı evin balkon pencerelerini kıran şüpheliler, hırsızlık yapmak amacıyla içeriye girdi. Şahıslar girdikleri evden 2 adet televizyon, kamera kayıt cihazı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, halı, battaniye, ütü, radyo, CD oynatıcı, uydu alıcı cihazı, toplam değeri 8 bin TL olan bir adet televizyon ile güvenlik kameralarını alarak dışarı çıktı. Çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak arabaya koyan şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için takip başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan takip sonrasında evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen İ.H. ve H.T. isimli 2 şahıs, olay yerinden 3 km uzaklıktaki Oluklu mevkiinde yapılan operasyon sonucu yakaladı. Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen şahıslardan İ.E.’nin ise cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.E. ve H.T sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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