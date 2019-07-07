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Cezaevinden izinli çıktı, kendisini bıçaklayan genci öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 23:29 | Son Güncelleme

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladığını iddia ettiği genci tüfekle öldürüp amcasını ağır yaraladı.Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı.

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, 5 yıl önce kendisini bıçakladığını iddia ettiği genci tüfekle öldürüp amcasını ağır yaraladı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendisini bıçakladığı öne sürülen Ahmet Alkan’la mahallede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tüfekle Alkan’a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Alkan’ın göğsüne ve yanında bulunan amcası Süleyman Alkan’a isabet etti. Olayda amca yeğen ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Ahmet Alkan’ı özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan’ı ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Göğsünden yaralanan Ahmet Alkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Süleyman Alkan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı her yerde aranıyor.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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