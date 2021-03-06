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Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

06.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs kumar oynatırken yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden izinli çıkan Ü.C.’nin kumar oynattığı bilgisine ulaştı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs kumar oynatırken yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden izinli çıkan Ü.C.’nin kumar oynattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde kumar oynadığı belirlenen H.G., S.K., Ö.B., N.G. ve S.V.’ye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesilirken haklarında idari işlem uygulandı.

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