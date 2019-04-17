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Cezaevinden İzinli Çıktı, Kuyumcu Soyup Geri Döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cezaevinden 1 haftalık özel izinli olarak çıkan hükümlü, Fatih'te bir arkadaşıyla duvarı delerek girdiği kuyumcu atölyesindeki kasada bulunan 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çaldı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) Cezaevinden 1 haftalık özel izinli olarak çıkan hükümlü, Fatih'te bir arkadaşıyla duvarı delerek girdiği kuyumcu atölyesindeki kasada bulunan 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çaldı. Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken, hükümlü özel izninin bittiği 21 Şubat günü tekrar cezaevine döndü. Olay diğer şüpheli yakalanınca ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Molla Fenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi Özaydın Han bulunan kuyumcu atölyesi çalışanı M.B., 18 Şubat saat 10.00 sıralarında işyerine geldiğinde çelik kasanın yere yatırılmış kilit yerlerinin kırıldığını gördü. Atölyenin arka tarafındaki pencerenin de açık olduğunu ve tavandan delinerek içeri girildiği fark eden M.B. durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, işyerini soyan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Muzaffer Mudu (40) yaklaşık bir ay sonra Bahçelievler Şirinevler Mahallesi bulunan bir kuoförde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri çok yönlü olarak yürüttükleri soruşturmada diğer şüphelinin ise Fahrettin Aslan (43) isimli bir hükümlü olduğu ve cezaevinden özel izinle çıktığında hırsızlığı yaptığını ve bir haftalık izninin ardından 21 Şubat'ta yeniden cezaevine döndüğünü belirledi. Fahrettin Aslan'ın 4 işyerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık,1 kere resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının, Muzaffer Mudu'nun 2 işyerinden hırsızlık, 1 uyuşturucu ve 1 kumar suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Muzaffer Mudu gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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