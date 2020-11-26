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Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı

26.11.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Mersin’de ellerinde bulunan demir sarı çakmağı, yaşlı bir adama külçe altın diye sattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de ellerinde bulunan demir sarı çakmağı, yaşlı bir adama külçe altın diye sattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birinin bir süre önce de sarı jelatinle sardığı mermerleri aldın diye sattığı ve cezaevinden izinli çıktığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, H.K. (65) isimli müşteki, polis karakoluna giderek eski Devlet Hastanesi civarında 2 şahsın birbirlerinden habersiz davranarak yanına geldiğini, şahıslardan birisinin elinde külçe altın olduğunu ve uygun fiyata satabileceğini, ikinci şahsın ise kendisini kuyumcu diye tanıttığı, para vermesi durumda altının karına ortak edebileceğini söylemesi üzerine, müşteki kendisine gösterilen külçe altını 3 bin 700 liraya satın aldığını, külçe altını kuyumcuya gösterdiğinde altın görünümlü çakmak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, şahıslardan şikayetçi oldu.

Daha öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye satmış
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların daha önce de benzer olaylardan suç kayıtları bulunan M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine şahısların adresine operasyon yapan ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Ş.Ç.’nin 2 ay öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine mahkum edildi.
Öte yandan şahısların, yaşlı adamı dolandırma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre yolda yürüyen müşteki adamının koluna giren 2 kardeş, adama sarı çakmağı altın diye satmaya çalışırken görünüyor. Çakmağı külçe altın diye adama satan şahıslar bölgeden uzaklaşırken, dolandırıldığını anlayan adam şahısların peşinden koşarak gidiyor.

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