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Cezaevinden izinli çıktı, sokak ortasında öldürüldü

14.06.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2338 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa’da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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SOKAK ORTASINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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