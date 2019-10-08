HABER

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü M.G., uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM'da, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü M.G., uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevi'nden izinli çıkan M.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda M:G.'nin, F.G.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ikilinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi. M.G. ve F.G., gözaltına alındı.
Polisin gerçekleştirdiği operasyon ise kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandıCezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandıCezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttıKaradeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandıBalta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.