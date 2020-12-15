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Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu ticaretinden yakalandı

15.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine, yaklaşık bir aydır takip edilen ikamette, 100 gram ’selvi’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden temin edilen 10 bin lira para ele geçirildi.Gemlik Osmaniye Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan ikamette, Hakan Ü.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine, yaklaşık bir aydır takip edilen ikamette, 100 gram ’selvi’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden temin edilen 10 bin lira para ele geçirildi.
Gemlik Osmaniye Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan ikamette, Hakan Ü. ve eşi Ayla Ü. izlemeye alındı. Yaklaşık bir ay süren takip sonrasında, yapılan baskında iki şahıs ticaretten gözaltına alındı. Eve giderek uyuşturucu alan 12 kişi ise sorgulandı.
Zanlıların ilk sorgusu, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. Ardından Gemlik Adliyesine sevk edildiler. Zanlılardan Hakan Ü.’nün, cezaevinden korona virüs salgını nedeniyle izinli olduğu öğrenildi.

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