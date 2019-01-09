Cezaevinden izne çıkan hükümlü ortalığı birbirine kattı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Yolda söktüğü parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan, ardından eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan Kış'ın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur Kış'ı gözaltına alırken; babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin Kış'ın evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süre içerisinde ididaya göre, uçucu madde soluyarak geçirdi. Yarın cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur Kış, daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına 'Çerkez Cengiz' yazdı, ardından tekrar ağabeyinin evine girdi.