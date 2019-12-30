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  4. Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da kaldığı açık cezaevinde yatan ve izne çıkan A.K., firar ederek cezaevine geri dönmedi. Firari şahıs, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde karısı Gülten K.’yı (25) teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak 20 bıçak darbesi ile yaraladı. Teyzesinin evine kaçan Gülten K. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, koca elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı.

"HER YERİ KANDI"

Gülten K.’nın teyzesi Medine Karagül, yaşadıkları karşısında şok olduklarını ifade ederek, "Beni aradı evde misin diye, bende gel evdeyim ben dedim. Kapıyı açar açmaz kendini içeri attı, her yeri kandı. Başka bir şey görmedik, zaten kocası bıçaklamış kaçmış" dedi.

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YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Gülten K.’nın yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, güvenlik güçleri karısını vahşice bıçaklayan A.K.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

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Cezaevi firarisi kadına şiddet bıçaklı saldırı

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