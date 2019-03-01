Cezaevinden izne gelen kocasını, sevgilisi olan patronuna öldürtmüş

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da cezaevinden izinli geldiği evinde vurularak öldürülen Mehmet Altınbilek'i (28), aynı yaştaki eşi Ayşe Altınbilek'in sevgilisi ve patronu olan Köksal A.'nın (37) öldürdüğü ortaya çıktı. Köksal A. ilk ifadesinde Mehmet Altınbilek'i, Ayşe Altınbilek'i öldürmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Köksal A. ve Ayşe Altınbilek ile olay günü Köksal A.'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen çalışanı Ramazan A. (30), adliyeye sevk edildi.

Mehmet Altınbilek, 2016 yılındaki bir cinayet olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla hükümlü bulunduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden salı günü 1 haftalık izin alıp, Karaman'daki evine geldi. Ancak evinde tabancayla vuruldu. Başı ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Altınbilek, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ GÖZALTINA ALINDI

Polise ağlayarak eşinin gözleri önünde vurulduğunu söyleyen Ayşe Altınbilek, olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe Altınbilek, ilk ifadesinde beyaz eşya satışı yapan iş yerinden 1 hafta izin alıp, kendi aracılığıyla Ereğli'ye gittiğini, eşini cezaevinden alıp ve eve getirdiğini anlattı. Evde oturdukları sırada gelen 2 kişinin eşine silahla saldırdığını, kendisini de dövdüklerini söyledi. Genç kadın daha sonraki ifadesinde ise eve gelen 2 kişinin eşine silahlara saldırıp, kendisini dövdüğünü ve evdeki altınları çaldığını ifade etti. Şüphelilerden birinin esmer, diğerinin sarışın ve parlak ayakkabı giydiğini belirtti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ayşe Altınbilek'i 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldı.

OTOPSİDE 6 MERMİ, EVDE 2 BOŞ KOVAN BULUNDU

Öldürülen Mehmet Altınbilek'in otopsisinde vücuduna 6 mermi isabet ettiği belirlenirken, polis evde yaptığı aramada 2 adet boş kovan buldu. Bunun üzerine araştırmayı derinleştirdi.

Evin kapısında zorlama olmadığını tespit eden polis, Ayşe Altınbilek'i tanıyanların ifadesini de aldı. İfadelerine başvurulanlar, Ayşe Altınbilek'in evli ve 1 çocuk babası olan patronu Köksal A. ile gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Bölgedeki 80'in üzerindeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, görüntülerde Köksal A.'nın olaydan önce bir otomobille eve geldiğini belirledi. Aracı Köksal A.'nın yanında çalışan Ramazan A.'nın kullandığı saptandı.

AYŞE'Yİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Köksal A. ve Ramazan A. da gözaltına alındı. Köksal A.'nın evinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabancayı bahçe duvarı arasına gizlenmiş olarak buldu. Önce suçlamayı kabul etmeyen Köksal A. daha sonra suçunu itiraf etti. Köksal A.'nın ilk ifadesinde, ''Mehmet, cezaevinden sürekli Ayşe'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ben de izne geldiği gün Ramazan A. ile birlikte otomobille eve gittim. Ramazan araçta bekliyordu. Ramazan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Eve girdim, Mehmet'e ateş ettim. Ardından hırsızlık süsü vermek için evi dağıttım. Boş mermi kovanlarını toplayıp, evden ayrıldım'' dediği öğrenildi.

Zorlama bulunmayan kapıyı, sevgilisi ve patronu olan zanlıya açtığı tahmin edilen Ayşe Altınbilek 'azmettirme', Köksal A. 'kasten öldürme', Ramazan A. 'suçluya yardım etme' suçundan adliyeye sevk edildi.