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Cezaevinden kaçan "lan" cinayeti hükümlüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Adana’da infaz dedektifleri 2013 yılında kendisine "lan" diyen şahsı öldürerek cezaevine giren ancak bir süre sonra firar eden hükümlüyü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, cinayet 12 Ocak 2013 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Ata Park’ta meydana geldi.

Adana’da infaz dedektifleri 2013 yılında kendisine "lan" diyen şahsı öldürerek cezaevine giren ancak bir süre sonra firar eden hükümlüyü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, cinayet 12 Ocak 2013 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Ata Park’ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan Kartalmış (32), Şevket Kale ve Murat Aslan ile parkta dolaştığı esnada 7 arkadaşıyla birlikte ateş yakarak oturan Özcan Ayyıldız, Kartalmış’a “Ne bakıyorsunuz lan” dedi. Bu söze sinirlenen Kartalmış, “Siz kim oluyorsunuz lan” diye cevap verince kavga çıktı. Kartalmış’ın silah kullanması sonucu, Özcan Ayyıldız ve Abdullah Yiğit yaralandı.
Kartalmış, olaydan 3 gün sonra yakalanarak tutuklanırken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ayyıldız, 19 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sorgusunda tabancayı kendisinin kullandığını itiraf eden Kartalmış, “Lan sözü çok ağrıma gitti. Kendileriyle konuşurken, bıçak çektiler. Ben de kendimi savunmak için ateş ettim” dedi. Kartalmış bu olaydan dolayı yargılanıp 16 yıl hapis cezası aldı. Kartalmış cezaevinde bir süre yattıktan sonra firar etti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Kartalmış’ın peşine düştü. İnfaz dedektifleri Kartalmış’ın Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi’nde olduğunu ve berbere gideceğini tespit etti. Polis Kartalmış’ı caddede bir süre takip ettikten sonra berbere gireceği sırada yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Kartalmış önce Ercan Kartalmış olduğunu inkar etti ancak yapılan parmak izi kontrolünde gerçek ortaya çıktı.
Kartalmış emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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