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Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

30.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Cezaevinden kaçarak uzun bir süre sahte kimlik kullanan şahıs, uyuşturucu dağıtmak için geldiği Adıyaman’da, beraberindeki kadın ile birlikte yakalandı.Edinilen bilgilere göre, silahlı yağma suçundan girdiği cezaevinden kaçan ve daha sonra sahte kimlik ile dolaşan Fikret Ö., kiraladığı otomobil ile Adıyaman’a geldi.

Cezaevinden kaçarak uzun bir süre sahte kimlik kullanan şahıs, uyuşturucu dağıtmak için geldiği Adıyaman’da, beraberindeki kadın ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, silahlı yağma suçundan girdiği cezaevinden kaçan ve daha sonra sahte kimlik ile dolaşan Fikret Ö., kiraladığı otomobil ile Adıyaman’a geldi. Altınşehir Mahallesi Sanayi kavşağında denetim yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Fikret Ö., ile yanında bulunan Büşra T.’den şüphelenen polis ekipleri şahısların sahte kimlik ile kiraladığı aracı polis merkezi bahçesine çekerek burada detaylı arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin araç içerisinde yapmış olduğu aramada 2 valiz ve 1 sırt çantası içerisinde uyuşturucu maddeler tespit edildi. Açılan valizler içerisinde 9 paket haline getirilen 10 kilo kubar esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza hapı ve 16 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı. Şahısların Diyarbakır’dan uyuşturucu madde aldıkları ve piyasaya sürmek üzere Adıyaman’a geldikleri öğrenildi. Aynı zamanda Cezaevi firarisi olan Fikret Ö.’nün silahlı yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaldığı cezaevinden firar ettiği ve daha sonra başkasının adına çıkardığı sahte kimlik ve ehliyetle gezdiği belirtildi. Uyuşturucu maddenin etkisiyle ve ehliyetsiz olduğu için sahte ehliyetle araç kullanmak suçundan Fikret Ö.’ye aynı zamanda 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Fikret Ö., ile Büşra T., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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