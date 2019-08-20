HABER

Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de ’Nitelikli yağma ve parada sahtecilik’ suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince verilen ’Nitelikli Yağma ve Parada Sahtecilik’ suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezasını infaz ederken Kayseri Bünyan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de ’Nitelikli yağma ve parada sahtecilik’ suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince verilen ’Nitelikli Yağma ve Parada Sahtecilik’ suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezasını infaz ederken Kayseri Bünyan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.’yı yakaladı.
Y.K., Kayseri Devlet Hastanesi’nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli minibüsün bagajında yakalandı35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli minibüsün bagajında yakalandı
Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kaybolduMersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.