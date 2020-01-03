HABER
  4. Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı

Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cezaevinden firar ettikten sonra 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren Hasan Hüseyin Civan, polisin operasyonuyla yakalandı.

Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da cezaevinden firar ettikten sonra 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren Hasan Hüseyin Civan, polisin operasyonuyla yakalandı. Civan'ın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı, ayrıca gasp ve yağma suçlarından suç kaydı olduğu belirtildi.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda kameranın görüntüsünü incelediğinde, şüphelinin Hasan Hüseyin Civan olduğunu belirledi. Civan'ın Kazım Özalp Caddesi'nde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Hüseyin Civan'ın, gasp yağma suçundan girdiği Alanya Cezaevi'nden firar edip Antalya'ya geldiği, burada çeşitli tarihlerde 4 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İki kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanlarına kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirtilen Civan'ın, gasp ve yağma suçlarından suç kaydının da bulunduğu belirtildi. Civan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi yandıKastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi yandı
Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptıVanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.