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  4. Cezaevinden koronavirüs tahliyesi yolda! Doğum yapan kadınlarla ilgili yeni gelişme

Cezaevinden koronavirüs tahliyesi yolda! Doğum yapan kadınlarla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 12:34 | Son Güncelleme

Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. İnfaz düzenlenmesinin haftaya muhalafet partilerinin görüşüne sunulması bekleniyor.

Hükümet, koronavirüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. Taslağın, önümüzdeki muhalafet partilerinin görüşüne sunulması, anlaşılması üzerine ise TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçların kapsam dışı kalacağını belirten NTV'den Serkan Kaya, taslakla ilgili son gelişmeleri açıkladı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz akşam Çankaya Köşkü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti'nin hukukçu isimleriyle birlikte konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve katılımcılarının görüşleriyle birlikte taslak üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Önümüzdeki hafta taslağa son şekli verilerek muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. Fikir birliği sağlanırsa hemen ardından yasalaşması için TBMM gündemine getirilecek.

Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlar kapsam dışı tutulacak. Bu düzenlemeyle birlikte 12
yıl ceza alan birisinin cezaevinde kalma süresinin 6 yıla düşürülmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle doğum yapan kadınların, doğumdan sonraki bir buçuk senelik süreyi evlerinde geçirmesi planlanıyor. "

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koronavirüs tahliye infaz düzenlemesi

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