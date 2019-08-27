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Cezaevinden özel izinli çıkıp, gelin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'deki açık kadın cezaevinde kalan Aliye Yamaçlı, iş adamı İbrahim Küpeli ile Mersin'de düzenlenen düğünle evlendi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- BALIKESİR'deki açık kadın cezaevinde kalan Aliye Yamaçlı, iş adamı İbrahim Küpeli ile Mersin'de düzenlenen düğünle evlendi. Cezaevinden özel izinle çıkan Yamaçlı, balayının ardından, kalan 22 ay hapis cezasını çekmek için cezaevine dönecek.

Mersinli engelli iş insanı İbrahim Küpeli ile Aliye Yamaçlı, 6 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık, kısa sürede aşka dönüştü. Ancak Yamaçlı, adına açılan paravan şirket nedeni 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Balıkesir Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Küpeli ve Yamaçlı, evlilik kararı aldı. Mersin'de yapılacak düğün için özel izin alan gelini, cezaevi kapısında, damat kırmızı halı sererek karşıladı. Daha sonra karayoluyla Mersin'e giden çift, Mezitli ilçesindeki düğün salonuna el ele girdi. İlk dansın ardından kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren çift, çalınan müzikle doyasıya eğlendi.

Balayına çıkan gelin Aliye Yamaçlı, geri döndükten sonra, kalan 22 aylık hapis cezasını tamamlamak üzere cezaevine gidecek. Cezasının bitmesinin ardından da eşiyle yaşamaya başlayacak.

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