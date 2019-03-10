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Cezaevinden tahliye kişi, çocuklarını göremediği iddiasıyla elektrik direğine çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen ve eşiyle ayrı yaşayan Önder Y., iddiaya göre 3 çocuğunu göremediği için elektrik direğine çıktı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen ve eşiyle ayrı yaşayan Önder Y., iddiaya göre 3 çocuğunu göremediği için elektrik direğine çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Önder Y., yakınlarının uzun uğraşlarıyla indi.

Karşıyaka Mahallesi İvedik Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında yoldan geçenler, elektrik direğinin tepesindeki kişiyi fark etti. Çevredekiler, Önder Y.'yi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Elektrik ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen Önder Y.'nin akımına kapılmaması için direkteki elektrik kesildi.

Cezaevinden yeni tahliye edildiği, eşi ile çocuklarını göremediği için direğe çıktığı ileri sürülen Önder Y.'yi indirmek için çabalayan polis ekipleri, başarılı olamayınca yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen yakınları, Önder Y.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. İkna olmayan Önder Y. için ekipler çalışma ekipleri çalışma başlattı. Direğin altına branda açan itfaiye, merdivenli araçta Önder Y.'nin bulunduğu yere çıktı. İtfaiyenin müdahalesine sinirlenen Önder Y., direğin tepesine çıkıp, aşağı sarkmaya başladı.

Yakınlarının uğraşları sonucu ikna edilerek brandanın üzerine atlayan Önder Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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