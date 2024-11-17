HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar! Olay sosyal medyada infial yarattı

Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar! Olay sosyal medyada infial yarattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cezaevinden tahliye olan bir kişi, mahallede arkadaşları ve akrabaları tarafından silahlı kutlamayla karşılandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar! Olay sosyal medyada infial yarattı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, cezaevinden tahliye olan bir kişi, evine döndüğü sırada arkadaş ve akrabaları tarafından silahlı kutlamayla karşılandı. 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşen kutlamada, büyük bir kalabalık sokakta toplanarak ses sistemiyle müzik çaldı, meşale yaktı ve tabanca ile tüfekle havaya ateş açtı.

CEZAEVINDEN-TAHLIYE-OLAN-KISIYE-SOKAKTA-_424987_125382

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kutlamanın görüntüleri, mahalleliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ihbar kabul edilerek Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Polis, silahlı kutlamayı düzenleyenlerin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis Adana Meşale
En Çok Okunan Haberler
İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

Sadece erkekleri tuzağa düşürdüler

Sadece erkekleri tuzağa düşürdüler

Bir cinayet daha mı işlenecek? Güran ailesi sanki Narin ölmemiş gibi kahkahalar attı: 'Sizin çıkacağınız kesin'

Bir cinayet daha mı işlenecek? Güran ailesi sanki Narin ölmemiş gibi kahkahalar attı: 'Sizin çıkacağınız kesin'

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.