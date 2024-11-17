Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar! Olay sosyal medyada infial yarattı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, cezaevinden tahliye olan bir kişi, evine döndüğü sırada arkadaş ve akrabaları tarafından silahlı kutlamayla karşılandı. 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşen kutlamada, büyük bir kalabalık sokakta toplanarak ses sistemiyle müzik çaldı, meşale yaktı ve tabanca ile tüfekle havaya ateş açtı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kutlamanın görüntüleri, mahalleliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ihbar kabul edilerek Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Polis, silahlı kutlamayı düzenleyenlerin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)