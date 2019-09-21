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Cezaevinden yeni tahliye olan genç öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 02:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cezaevinden yeni tahliye olan genç, kuzenleri tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi.

Gaziantep’te cezaevinden yeni tahliye olan genç, kuzenleri tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren İsa Kaya, kısa süre önce cezaevinden tahliye oldu. İsa Kaya, bu gece yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan halasının oğulları Mustafa ve Ramazan B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kaya’nın ölümüne yol açtıkları öne sürülen Ramazan ve Mustafa B.’nin olaydan sonra karakola giderek teslim oldukları öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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