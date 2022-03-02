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Cezaevindeyken itiraf ettiler! Öldürdükten sonra başkasının mezarına gömmüşler

02.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de geçen yıl yaşanan olayda, arkadaşları tarafından evinden alınan Sertaç Yalçın'a bir daha ulaşılamadı. Sertan'ı, çiftliğe götürüp dövdükleri ortaya çıkan ve daha sonra ise oradan ayrıldığını söyleyen 5 kişi tutuklandı. Korkunç itiraf ise cezaevinde geldi. 21 yaşındaki Sertan'ın, öldürüldükten sonra başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

Cezaevindeyken itiraf ettiler! Öldürdükten sonra başkasının mezarına gömmüşler

Geçen yıl 5 arkadaşı tarafından evinden alındıktan sonra bir daha haber gelmeyen 21 yaşındaki Sertan Yalçın'ın, öldürülüp başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın’a ulaşılamadı.

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CESEDİ MEZARDAN ÇIKARILDI, DARP İZLERİ VE KIRIKLAR VAR

Sertan Yalçın'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken, cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Yalçın’ı öldürdükten sonra Yığılca’nın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı'nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmayla Yalçın’ın cansız bedeni, mezardan çıkarıldı.

Sertan Yalçın’ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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