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Cezaevindeyken muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

İZMİR'İn Ödemiş ilçesininin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olan ve adaylık sürecindeyken 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanan Ali Uysal, 3 adayla gidilen seçimde en yüksek oyu alarak yeniden muhtarlığa seçildi.

Cezaevindeyken muhtar seçildi

ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'İn Ödemiş ilçesininin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olan ve adaylık sürecindeyken 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanan Ali Uysal, 3 adayla gidilen seçimde en yüksek oyu alarak yeniden muhtarlığa seçildi.
Çamyayla Mahallesi'nde muhtarlığa tekrar aday olan Ali Uysal, geçen 10 Mart'ta Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 'tarihi eser kaçakçılığı' yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Uysal, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı Çamyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde 126 oy alarak bir dönem daha muhtarlığa seçildi. Diğer adaylar Mehmet Kılınç'a sandıktan 108, Hayati Dağlı'ya ise 75 oy çıktı.
Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, "Muhtar arkadaşımız Ali Uysal, adaylık sürecinde kaçak kazıyı görmediği iddiası ile cezaevine girmişti. Henüz cezası dahi verilmedi. 31 Mart yerel seçiminde kendisi 126 oy alarak bir dönem daha muhtarlığa seçilmiştir. Ancak, cezaevinde olmasında nedeniyle, durum Ödemiş İlçe Seçim Kurulu'na intikal etti. İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar ile kimin muhtar olacağı belirlenecek" dedi.

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Cezaevindeyken muhtar seçildi

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