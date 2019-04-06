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Cezaevindeyken seçilen muhtar, tahliye edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olduğu sırada 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanan Ali Uysal, 3 adayın yer aldığı seçim yarışından başarıyla çıktı.

Cezaevindeyken seçilen muhtar, tahliye edildi

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olduğu sırada 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanan Ali Uysal, 3 adayın yer aldığı seçim yarışından başarıyla çıktı. Ali Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin suç vasfının değişme ihtimali olmasından dolayı tahliye edildiğini, pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.
Çamyayla Mahallesi'nin muhtarı Ali Uysal, 31 Mart'taki yerel seçimler için tekrar aday oldu. Uysal, geçen 10 Mart'ta, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu kapsamında tutuklandı. Cezaevinde bulunan Ali Uysal, 3 adayın yarıştığı Çamyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde 126 oy alıp bir dönem daha muhtarlığa seçildi. Diğer adaylar Mehmet Kılınç'a sandıktan 108, Hayati Dağlı'ya ise 75 oy çıktı.
TAHLİYE EDİLDİ
Seçim süreci devam ederken hakkında iddianame hazırlanan Ali Uysal için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Seçimin hemen ardından Ali Uysal'nın tutukluluğunun kaldırılması için mahkemeye başvuruldu. İtirazı değerlendiren Ödemiş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Uysal hakkındaki suç vasfının değişme ihtimaline karşı, tahliyesine karar verdi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin tahliye edilmesinden sonra pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.

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