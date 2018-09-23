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Cezaevine bağışlanan muz kutularında kokain bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:46 | Son Güncelleme

Cezaevine bağışlanan muz kutularında kokain bulundu

HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde bir cezaevine bağışlanan muz kutularının içinde kokain bulundu.

Teksas Ceza Adaleti Dairesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, cuma günü cezaevine bağışlanan muzların taşındığı kutularda meyvelerin altında içinde beyaz toz bulunan paketlerin görülmesi üzerine gümrük yetkililerinin olay yerine çağrıldığı bildirildi.

Yetkililerin 45 muz kutusunda 540 paket kokain gizlendiğini tespit ettiği belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi ile federal yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi kokain muz kutuları Teksas

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