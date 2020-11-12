Cezaevine cep telefonu sokarken yakalandı

Samsun’da bir kişi cezaevi ziyaretinde montunun cebinde cep telefonu ele geçince gözaltına alındı.

Olay, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunan M.Y.’yi, eşi G.Y. ve oğlu F.C.Y. ziyarete gitti. Anne ve oğlunun cezaevi girişinde jandarma tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada F.C.Y.’nin montunun iç cebinde 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Y. ve F.C.Y. Bafra İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

