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Cezaevine giren kocasının yerine çetenin başına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan cezaevine giren kocasının yerine şebekenin başına geçen kadın operasyonla yakalandı - Evindeki 2 valizde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirilen kadın suçunu inkar etti ancak ticari taksiyle getirdiği uyuşturucuyu eve sokma anı güvenlik kameralarına yansıdı

SERTAÇ BULUR - Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan cezaevine giren kocasının yerine uyuşturucu şebekesinin başına geçen kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evindeki 2 valizde 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin istihbari çalışmaları sonucu Keçiören Emrah Mahallesi Basın Caddesi'ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve satışının aynı adresten gerçekleştirildiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Asuman A, E.A. ve Ç.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Uğur E. ile Adil A. da bir araçta yakalandı.

Asuman A'nın evinde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği "Sena"nin tepki verdiği 2 valizde 19 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun bir kısmının poşetlere konularak satışa hazır hale getirildiği belirlendi.

- Kendisi cezaevinde, eşi çetenin başında

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda Asuman A'nın eşi Birol A'nın, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Birol A'nın kurduğu suç örgütünün başına kendisinin cezaevine girmesinin ardından eşi Asuman A'nın geçtiği belirlendi.

Asuman A, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürdü ancak uyuşturucunun binaya sokulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde ticari taksiyle getirilen uyuşturucunun aralarında Asuman A'nın da bulunduğu 3 kişi tarafından binaya sokulması yer alıyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkililerince, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç sağlayan, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak edenlere yönelik mücadelenin, etkin şekilde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü cezaevi uyuşturucu şebekesi

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