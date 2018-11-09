Cezaevine giren kocasının yerine çetenin başına geçti

Birol A'nın kurduğu suç örgütünün başına kendisinin cezaevine girmesinin ardından eşi Asuman A'nın geçtiği belirlendi.

Asuman A, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne sürdü ancak uyuşturucunun binaya sokulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde ticari taksiyle getirilen uyuşturucunun aralarında Asuman A'nın da bulunduğu 3 kişi tarafından binaya sokulması yer alıyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkililerince, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç sağlayan, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak edenlere yönelik mücadelenin, etkin şekilde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

