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Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı. Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. Osman B.'nin, kapalı olan banka camını çekiçle kırdığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, Osman B.'nin üzerine atladıktan sonra elindeki çekici alıp, etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Osman B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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