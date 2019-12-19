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Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis

19.12.2019 02:48 | Son Güncelleme

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, arabasında yaşayan, evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi. Saldırganın önceden tanımadığı bisikletli, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletindeki bir bisiklet yolunda gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı.

Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, arabasında yaşayan, evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi.

Saldırganın önceden tanımadığı bisikletli, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletindeki bir bisiklet yolunda gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı.

Oldenburg'da görülen davada, yargıçlar 62 yaşındaki evsiz adamın "bir ceza kurumundaki sürekli bakımı" istediğini söyledi ve zanlının motivasyonunun açgözlülük olduğuna hükmedildi.

Saldırı sırasında, zanlının evi yoktu ve araç plakasının süresi de uzun süre önce dolmuştu.

Zanlı, bisiklet şeridinden gelen bisikletlerin üzerine sürüp, 48 yaşındaki kurbana çarpmıştı.

Yargıçlar, zanlının açgözlülük motivasyonun ve planlayarak saldırmasının, cinayet girişimiyle yargılanmasını gerektirdiğini söyledi.

Kurbanın hala saldırının psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşadığı vurgulandı.

Mahkemede, zanlının pişmanlık duyduğu ve emekli maaşını kurbana verme kararı aldığı belirtildi.

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