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Cezaevine girmekten korkup, kaçırdığı 2 çocuğunu geri getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

KONYA'da iki yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Ali Osman K.

Cezaevine girmekten korkup, kaçırdığı 2 çocuğunu geri getirdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde dövülüp, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37), çocuklarına kavuştu. Cezaevine gireceği düşünüp çocukları annesine teslim eden, polisteki ifadesinin ardından da serbest bırakılan Ali Osman K.'nın, Kara'nın evleneceğini duyunca sinirlenip, olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
​Olay, Salı günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı 10 yıllık eşi 2 çocuğunun babası kasap Ali Osman K.'dan (47) iki yıl önce ayrılan Aynur Kara, dün akşam saatlerinde vekaletname çıkarmak üzere notere gitti. Kara, içeride otururken, Ali Osman K. geldi. Aynur Kara'dan dışarı çıkmasını isteyen Ali Osman K., ret cevabı alınca, eski eşini dövüp, kızı S.K. (8) ve oğlu A.S.K.'yi (5) kolundan tutarak götürmeye çalıştı. Bu sırada yanlarına, Ali Osman K.'nın ismi öğrenilemeyen kadın arkadaşı geldi. Kadın, iki çocuğu zorla dışarı çıkardı. İkili, çocukları da yanlarına alarak uzaklaştı.
Çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kara'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
ÇOCUKLARI TESLİM ETTİ
Pişman olan, cezaevine gireceğini düşünen Ali Osman K., dün öğle çocuklarla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Büyük bir mutluluk yaşayan Aynur Kara, 'Onlar benim her şeyim. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.
EVLENECEĞİNE SİNİRLENMİŞ
Kara'ın avukatı Gülsen Pişmiş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı anneye teslim ettik. Çok mutlu oldu. Baba cezaevine girmemek için çocukları getirdi. Aynur Hanım başka biriyle evleneceği için çocukları kaçırmış" diye konuştu.
Ali Osman K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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