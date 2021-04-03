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Cezaevine gönderilmek üzere adliyeye getirilen Gergerlioğlu 'kalp şikayetiyle' hastaneye kaldırıldı

03.04.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki evinde polisler tarafından gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu akşam saatlerinde evine yakalama emri ile gelen polislerce gözaltına alındı.

Cezaevine gönderilmek üzere adliyeye getirilen Gergerlioğlu 'kalp şikayetiyle' hastaneye kaldırıldı

Ankara'daki evinde polisler tarafından gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu akşam saatlerinde evine yakalama emri ile gelen polislerce gözaltına alındı.

Oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak." mesajını paylaştı.

Avukat Bişar Abdi Alınak da yaptığı paylaşımda, Gergerlioğlu'nun adliyede rahatsızlandığını ve "göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru" tarafından anjiyo önerisiyle sevkedildiğini aktardı.

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olma çağrısı yapılmıştı.

O sürenin bugün dolmasıyla 56 yaşındaki HDP'li siyasetçi için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da Gergerlioğlu'nun evinde kaydedilen gözaltı görüntülerinde, HDP'li siyasetçinin açıklama yapmaya devam etmesi karşısında güç kullanılarak evden çıkartıldığı görülüyordu.

Gergerlioğlu'nun görüntülerde, "Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu oynuyorsunuz" diyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, 10 günlük yasal süre içinde teslim olmaması üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

".... kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre çerisinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de 2 Nisan 2021 günü ikametinde yakalanmıştır. Hükümlünün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevk işlemleri devam etmektedir."

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1378046459019419652?s=20

AYM 'yetki' gerekçesiyle başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Cuma günü açıklanan red gerekçesinde, "Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" dendi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onaylamıştı.

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